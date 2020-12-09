«Барселона» разгромно проиграла «Ювентусу» и упустила первое место в группе. У Роналду – дубль с пенальти

«Барселона» принимала «Ювентус» в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Барселоне» достаточно было не проиграть, чтобы остаться на первом месте. Допустимо было даже поражение в один мяч или 0:2. Но она уступила крупно, а Криштиану Роналду оформил дубль.