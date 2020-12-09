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«Барселона» разгромно проиграла «Ювентусу» и упустила первое место в группе. У Роналду – дубль с пенальти
09 декабря, 00:53
«Барселона» принимала «Ювентус» в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов.
«Барселоне» достаточно было не проиграть, чтобы остаться на первом месте. Допустимо было даже поражение в один мяч или 0:2. Но она уступила крупно, а Криштиану Роналду оформил дубль.
- В другом матче группы «Динамо» Киев принимало «Ференцварош» и выиграло 1:0.
- Турнирное положение после шести туров: «Ювентус» – 15, «Барселона» – 15, «Динамо» – 4, «Ференцварош» – 1.
- «Ювентус» и «Барселона» досрочно вышли в плей-офф ЛЧ, «Динамо» сыграет в ЛЕ.
- Жеребьевка плей-офф ЛЧ и ЛЕ пройдет 14 декабря.
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