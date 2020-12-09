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#Лига чемпионов #Футбол #Ювентус #Барселона

«Барселона» разгромно проиграла «Ювентусу» и упустила первое место в группе. У Роналду – дубль с пенальти

09 декабря, 00:53

«Барселона» принимала «Ювентус» в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов

«Барселоне» достаточно было не проиграть, чтобы остаться на первом месте. Допустимо было даже поражение в один мяч или 0:2. Но она уступила крупно, а Криштиану Роналду оформил дубль.

Матч завершен
Барселона
Барселона
0:3
Матч завершен
Ювентус
Турин
Роналду 13
МакКенни 20
Роналду 52
  • В другом матче группы «Динамо» Киев принимало «Ференцварош» и выиграло 1:0.
  • Турнирное положение после шести туров: «Ювентус» – 15, «Барселона» – 15, «Динамо» – 4, «Ференцварош» – 1.
  • «Ювентус» и «Барселона» досрочно вышли в плей-офф ЛЧ, «Динамо» сыграет в ЛЕ.
  • Жеребьевка плей-офф ЛЧ и ЛЕ пройдет 14 декабря.

Таблицы групп Лиги чемпионов

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