Киевское «Динамо» вышло в Лигу Европы, обыграв «Ференцварош»

«Динамо» Киев встречалось в последнем матче шестого тура Лиги чемпионов с «Ференцварошем». Команды разыгрывали третье место и выход в 1/16 финала Лиги Европы.

«Динамо» для этого могло сыграть вничью (результативную менее 3:3) или победить. Минимальной победы хватило для решения задачи.