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#Лига чемпионов #Футбол #Динамо К #Ференцварош

Киевское «Динамо» вышло в Лигу Европы, обыграв «Ференцварош»

09 декабря, 00:49

«Динамо» Киев встречалось в последнем матче шестого тура Лиги чемпионов с «Ференцварошем». Команды разыгрывали третье место и выход в 1/16 финала Лиги Европы.

«Динамо» для этого могло сыграть вничью (результативную менее 3:3) или победить. Минимальной победы хватило для решения задачи.

Матч завершен
Динамо
Киев
Попов 60
1:0
Матч завершен
Ференцварош
Будапешт
  • В параллельной игре за первое место боролись «Барселона» и «Ювентус». Итальянцы выиграли 3:0 и стали первыми.
  • Турнирное положение после шести туров: «Ювентус» – 15, «Барселона» – 15, «Динамо» – 4, «Ференцварош» – 1.
  • «Ювентус» и «Барселона» досрочно вышли в плей-офф ЛЧ, «Динамо» сыграет в ЛЕ.
  • Жеребьевка плей-офф ЛЧ и ЛЕ пройдет 14 декабря.

Таблицы групп Лиги чемпионов

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