Лига чемпионов
Футбол
Динамо К
Ференцварош
Киевское «Динамо» вышло в Лигу Европы, обыграв «Ференцварош»
09 декабря, 00:49
«Динамо» Киев встречалось в последнем матче шестого тура Лиги чемпионов с «Ференцварошем». Команды разыгрывали третье место и выход в 1/16 финала Лиги Европы.
«Динамо» для этого могло сыграть вничью (результативную менее 3:3) или победить. Минимальной победы хватило для решения задачи.
- В параллельной игре за первое место боролись «Барселона» и «Ювентус». Итальянцы выиграли 3:0 и стали первыми.
- Турнирное положение после шести туров: «Ювентус» – 15, «Барселона» – 15, «Динамо» – 4, «Ференцварош» – 1.
- «Ювентус» и «Барселона» досрочно вышли в плей-офф ЛЧ, «Динамо» сыграет в ЛЕ.
- Жеребьевка плей-офф ЛЧ и ЛЕ пройдет 14 декабря.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые