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Русские клубы выиграли всего один из 22 матчей в группах ЛЧ и ЛЕ в этом сезоне
09 декабря, 00:55
Русские клубы выиграли один матч из 22-х на групповом этапе Лиги чемпионов и Лиги Европы в сезоне-2020/21.
Статистика русских клубов в еврокубках в этом сезоне.
- «Локомотив»: три ничьи и два поражения.
- «Зенит»: одна ничья и пять поражений.
- «Краснодар»: одна победа, две ничьи и три поражения.
- ЦСКА: три ничьи и два поражения.
«Зенит» и «Краснодар» завершили выступления в группах, «Локомотив» и ЦСКА сыграют еще по одному матчу.
«Зенит» и ЦСКА вылетели из еврокубков, «Краснодар» вышел в 1/16 финала Лиги Европы, за эту же стадию будет бороться «Локомотив».
Жеребьевка плей-офф ЛЕ пройдет 14 декабря.
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