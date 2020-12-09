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#Лига чемпионов #Футбол #Зенит #Локомотив #Краснодар #ЦСКА

Русские клубы выиграли всего один из 22 матчей в группах ЛЧ и ЛЕ в этом сезоне

09 декабря, 00:55

Русские клубы выиграли один матч из 22-х на групповом этапе Лиги чемпионов и Лиги Европы в сезоне-2020/21.

Статистика русских клубов в еврокубках в этом сезоне.

«Зенит» и «Краснодар» завершили выступления в группах, «Локомотив» и ЦСКА сыграют еще по одному матчу.

«Зенит» и ЦСКА вылетели из еврокубков, «Краснодар» вышел в 1/16 финала Лиги Европы, за эту же стадию будет бороться «Локомотив».

Жеребьевка плей-офф ЛЕ пройдет 14 декабря.

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