Русские клубы выиграли всего один из 22 матчей в группах ЛЧ и ЛЕ в этом сезоне

Русские клубы выиграли один матч из 22-х на групповом этапе Лиги чемпионов и Лиги Европы в сезоне-2020/21.

Статистика русских клубов в еврокубках в этом сезоне.

«Локомотив»: три ничьи и два поражения.

«Зенит»: одна ничья и пять поражений.

«Краснодар»: одна победа, две ничьи и три поражения.

ЦСКА: три ничьи и два поражения.

«Зенит» и «Краснодар» завершили выступления в группах, «Локомотив» и ЦСКА сыграют еще по одному матчу.

«Зенит» и ЦСКА вылетели из еврокубков, «Краснодар» вышел в 1/16 финала Лиги Европы, за эту же стадию будет бороться «Локомотив».

Жеребьевка плей-офф ЛЕ пройдет 14 декабря.