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Из русских клубов в дебютном сезоне только ЦСКА набирал меньше очков чем «Краснодар»
09 декабря, 00:55
«Краснодар» завершил выступление в дебютном сезоне Лиги чемпионов. В последнем матче он встречался с «Челси» в гостях и увез ничью 1:1.
«Краснодар» набрал пять очков: выиграл один матч, сыграл дважды вничью и уступил в трех играх.
Дебютные сезоны остальных клубов из России в группе ЛЧ:
- «Локомотив» – 7 очков в сезоне-2001/02, третье место.
- «Рубин» – 6 очков в сезоне-2009/10, третье место.
- «Спартак» – 5 очков (по трехочковой системе было бы 6) в сезоне-1993/94, третье место
- «Ростов» – 5 очков в сезоне-2016/17, третье место.
- «Зенит» – 5 очков в сезоне-2008/09, третье место.
- ЦСКА – 2 очка в сезоне-1992/93, четвертое место.
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