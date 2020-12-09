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#Лига чемпионов #Футбол #Зенит #Спартак #Локомотив #Краснодар #ЦСКА #Ростов #Рубин

Из русских клубов в дебютном сезоне только ЦСКА набирал меньше очков чем «Краснодар»

09 декабря, 00:55

«Краснодар» завершил выступление в дебютном сезоне Лиги чемпионов. В последнем матче он встречался с «Челси» в гостях и увез ничью 1:1.

«Краснодар» набрал пять очков: выиграл один матч, сыграл дважды вничью и уступил в трех играх.

Дебютные сезоны остальных клубов из России в группе ЛЧ:

  • «Локомотив» – 7 очков в сезоне-2001/02, третье место.
  • «Рубин» – 6 очков в сезоне-2009/10, третье место.
  • «Спартак» – 5 очков (по трехочковой системе было бы 6) в сезоне-1993/94, третье место
  • «Ростов» – 5 очков в сезоне-2016/17, третье место.
  • «Зенит» – 5 очков в сезоне-2008/09, третье место.
  • ЦСКА – 2 очка в сезоне-1992/93, четвертое место.

Таблицы групп Лиги чемпионов

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