Из русских клубов в дебютном сезоне только ЦСКА набирал меньше очков чем «Краснодар»

«Краснодар» завершил выступление в дебютном сезоне Лиги чемпионов. В последнем матче он встречался с «Челси» в гостях и увез ничью 1:1.

«Краснодар» набрал пять очков: выиграл один матч, сыграл дважды вничью и уступил в трех играх.

Дебютные сезоны остальных клубов из России в группе ЛЧ:

«Локомотив» – 7 очков в сезоне-2001/02, третье место.

«Рубин» – 6 очков в сезоне-2009/10, третье место.

«Спартак» – 5 очков (по трехочковой системе было бы 6) в сезоне-1993/94, третье место

«Ростов» – 5 очков в сезоне-2016/17, третье место.

«Зенит» – 5 очков в сезоне-2008/09, третье место.

ЦСКА – 2 очка в сезоне-1992/93, четвертое место.

Таблицы групп Лиги чемпионов