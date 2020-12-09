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«Краснодар» сыграл вничью с «Челси» и закончил групповой этап с пятью очками
09 декабря, 00:54
«Челси» играл дома с «Краснодаром» в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов. Ничья 1:1, команды забили по голу в первом тайме.
- В параллельном матче «Ренн» играл с «Севильей» и уступил 1:3.
- Положение в группе после шести туров: «Челси» – 14, «Севилья» – 13, «Краснодар» – 5, «Ренн» – 1.
- «Краснодар» обеспечил себе третье место еще по итогам пяти туров. Российский клуб сыграет в 1/16 финала Лиги Европы зимой 2021 года. «Челси» и «Севилья» отправятся в 1/8 финала ЛЧ.
- Жеребьевка плей-офф ЛЧ и ЛЕ пройдет 14 декабря.
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