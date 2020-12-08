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#Лига чемпионов #Футбол #Зенит

«Зенит» продлил семиматчевую безвыигрышную серию в Лиге чемпионов

08 декабря, 22:46

«Зенит» принимал дортмундскую «Боруссию» в шестом туре Лиги чемпионов и уступил 1:2.

Он проиграл шесть из семи последних матчей. Безвыигрышная серия длится с последнего тура прошлого розыгрыша:

🔴 «Бенфика» (г) – 0:3.

🔴 «Брюгге» (д) – 1:2.

🔴 «Боруссия» Д (г) – 0:2.

🟡 «Лацио» (д) – 1:1.

🔴 «Лацио» (г) – 1:3.

🔴 «Брюгге» (г) – 0:3.

🔴 «Боруссия» Д (д) – 1:2.

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