Лига чемпионов
Футбол
Зенит
«Зенит» продлил семиматчевую безвыигрышную серию в Лиге чемпионов
08 декабря, 22:46
«Зенит» принимал дортмундскую «Боруссию» в шестом туре Лиги чемпионов и уступил 1:2.
Он проиграл шесть из семи последних матчей. Безвыигрышная серия длится с последнего тура прошлого розыгрыша:
🔴 «Бенфика» (г) – 0:3.
🔴 «Брюгге» (д) – 1:2.
🔴 «Боруссия» Д (г) – 0:2.
🟡 «Лацио» (д) – 1:1.
🔴 «Лацио» (г) – 1:3.
🔴 «Брюгге» (г) – 0:3.
🔴 «Боруссия» Д (д) – 1:2.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые