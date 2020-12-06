Дембеле травмировался в игре за «Барселону». В прошлом сезоне у него было четыре травмы

Усман Дембеле получил травму в игре «Барселоны» и «Кадиса» (1:2). Для Дембеле это первая травма за этот сезон. У него проблемы с задней поверхностью бедра.

Он провел в Примере восемь матчей и забил один гол. В среднем Дембеле играет по 46 минут.

В сезоне-2019/20 Дембеле травмировался четыре раза. Тогда он отыграл в Примере всего пять матчей.

Дембеле перешел в «Барселону» в августе 2017 года. Клуб заплатил за него 130 миллионов евро.