Дриусси хочет вернуться в «Ривер Плейт». Он считает, что играет в «Зените» на дерьмовой позиции

Себастьян Дриусси – основной игрок «Зенита». В этом сезоне РПЛ он провел девять матчей, забил гол и сделал ассист. В «Зените» Дриусси играет на позиции левого полузащитника.

TyC Sports записал слова Дриусси во время стрима: «Я очень скучаю по «Риверу». Давно не играл на позиции форварда. Уже три года выхожу на дерьмовой позиции. Устал от этого, больше не могу. Вернусь в любое время».

«Ривер Плейт» продал Дриусси в «Зенит» летом 2017 года. Transfermarkt пишет, что «Зенит» заплатил 15 миллионов евро.

До перехода в «Зенит» Дриусси играл на позиции форварда. В последнем сезоне в Аргентине Дриусси провел 29 матчей, где забил 17 голов.