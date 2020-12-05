Виктор Понедельник
Футбол
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#Виктор Понедельник #Футбол

Умер Виктор Понедельник – автор золотого гола в финале Евро-1960

05 декабря, 23:53

Виктор Понедельник умер на 84-м году жизни. Его дочь написала об этом в фейсбуке: «Папочка, покойся с миром».

Понедельник – бывший игрок сборной СССР по футболу. В финале чемпионата Европы 1960 года он забил победный гол.

На клубном уровне известен игрой за «Ростсельмаш», где позже работал тренером.

До этого момента Виктор Понедельник оставался последним живым чемпионом Европы из той команды.

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