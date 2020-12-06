Гол в финале чемпионата Европы, по которому все помнят Виктора Понедельника

Сам Понедельник вспоминал: «Финал начался в 22 часа по московскому времени в воскресенье, а добавочное время игралось уже за полночь, стало быть, в понедельник. Мою фамилию в этой связи журналисты потом как только не обыгрывали!»

Во время матча Понедельнику было сложно. Он рассказывал, что защитники играли жестко. Даже в момент гола Понедельник думал только о правильном ударе по мячу. Когда хорошо попал, то сразу упал на газон. И только через пару секунд осознал историю.

На том турнире Понедельник забивал еще и в полуфинале, где сборная СССР прошла Чехословакию. Всего на Евро-1960 было сразу пять лучших бомбардиров – каждый из них имел по два гола за весь чемпионат. Так и поделили лидерство все вместе.