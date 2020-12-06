Гол в финале чемпионата Европы, по которому все помнят Виктора Понедельника
Главное достижение в истории сборной СССР – победа на чемпионате Европы 1960 года. В том финале против Югославии основное время закончилось со счетом 1:1, а в дополнительное забил Виктор Понедельник. Голов важнее у сборной никогда не было.
Понедельник говорил: «Есть матчи и голы, которые действительно особенные. Они становятся кульминацией спортивной жизни игрока. Это был звездный момент в моей жизни».
Таким получился его легендарный гол из парижского финала:
Сам Понедельник вспоминал: «Финал начался в 22 часа по московскому времени в воскресенье, а добавочное время игралось уже за полночь, стало быть, в понедельник. Мою фамилию в этой связи журналисты потом как только не обыгрывали!»
Во время матча Понедельнику было сложно. Он рассказывал, что защитники играли жестко. Даже в момент гола Понедельник думал только о правильном ударе по мячу. Когда хорошо попал, то сразу упал на газон. И только через пару секунд осознал историю.
На том турнире Понедельник забивал еще и в полуфинале, где сборная СССР прошла Чехословакию. Всего на Евро-1960 было сразу пять лучших бомбардиров – каждый из них имел по два гола за весь чемпионат. Так и поделили лидерство все вместе.
Интересно, что уже через шесть лет после того турнира Виктор Понедельник закончил карьеру. Все из-за приступов астмы, после которых пришла рекомендация от врачей. Дальше Понедельник плотно занялся журналистикой.
Гол Понедельника повлиял и на карьеру вратаря сборной Югославии Благоя Видинича. Тот финал был одним из последних для Видинича в составе сборной. Потом он сыграл товарищескую игру в октябре 1960-го, а дальше выходил только в клубных матчах.
Чемпионат Европы-1960 был первым турниром из серии европейских чемпионатов. В 1964-м сборная СССР снова играла в финале, но там все получилось не так удачно. Понедельник вышел в стартовом составе, ничем не отметился, а единственный гол у СССР забил Хусаинов. Испания выиграла со счетом 2:1.