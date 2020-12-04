Экзаменаторы Суареса по итальянскому языку отстранены на 8 месяцев

Луис Суарес сдавал экзамен на знание итальянского языка, чтобы получить гражданство этой страны ради перехода в «Ювентус».

Он сдал его в университете Перуджи. Позже стало известно, что экзамен был фиктивный.

Директор и профессор университета, которые принимали его, отстранены от деятельности на 8 месяцев. Также расследование ведется в отношении спортивного директора «Ювентуса» Фабио Паратичи

Суарес осенью перешел не в «Ювентус», а в «Атлетико».