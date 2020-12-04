Алексей Миранчук
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«Просто подумал о тебе, и остановилось сердце…». Алексей Миранчук написал в инстаграме об умершем отце

04 декабря, 15:37

Цитата Алексея Миранчука в сторис инстаграма:

«Просто подумал о тебе, и остановилось сердце… Мы бесконечно тебя любим, папа. Навсегда…».

инстаграм Алексея Миранчука

По информации «Комсомольской правды», Андрей Миранчук умер 3 ноября в Краснодаре после продолжительной болезни. Приехав домой из командировки, он обратился в больницу, но врачи не смогли его спасти. Он умер при температуре 41.

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