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#Лига чемпионов #Футбол #Зенит #Локомотив #Краснодар #ЦСКА

Российские клубы после 17 матчей в группах еврокубков не выиграли ни разу

01 декабря, 22:48

«Локомотив» провел пятый матч на групповом этапе Лиги чемпионов против «Зальцбурга». Поражение – 1:3.

Матч завершен
Локомотив
Москва
Миранчук 79
1:3
Матч завершен
Зальцбург
Зальцбург
Бериша 28
Бериша 41
Адейеми 81

Всего российские клубы сыграли 17 матчей в группах Лиги чемпионов и Лиги Европы этой осенью.

  • «Краснодар»: ничья и три поражения.
  • «Зенит»: ничья и три поражения.
  • «Локомотив»: три ничьих и два поражения.
  • ЦСКА: три ничьих и поражение.

В пятом туре ЛЧ «Зенит» сыграет в гостях с «Брюгге», «Краснодар» примет «Ренн», а ЦСКА встретится дома с «Вольфсбергом» в рамках пятого тура ЛЕ.

Мда
Что нужно русским клубам, чтобы выйти в евровесну
«Локо» за тайм пропустил три одинаковых гола (но один не засчитан). Все – от одного игрока
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