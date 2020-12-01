Российские клубы после 17 матчей в группах еврокубков не выиграли ни разу

Всего российские клубы сыграли 17 матчей в группах Лиги чемпионов и Лиги Европы этой осенью.

«Краснодар»: ничья и три поражения.

«Зенит»: ничья и три поражения.

«Локомотив»: три ничьих и два поражения.

ЦСКА: три ничьих и поражение.

В пятом туре ЛЧ «Зенит» сыграет в гостях с «Брюгге», «Краснодар» примет «Ренн», а ЦСКА встретится дома с «Вольфсбергом» в рамках пятого тура ЛЕ.