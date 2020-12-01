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Российские клубы после 17 матчей в группах еврокубков не выиграли ни разу
01 декабря, 22:48
«Локомотив» провел пятый матч на групповом этапе Лиги чемпионов против «Зальцбурга». Поражение – 1:3.
Всего российские клубы сыграли 17 матчей в группах Лиги чемпионов и Лиги Европы этой осенью.
- «Краснодар»: ничья и три поражения.
- «Зенит»: ничья и три поражения.
- «Локомотив»: три ничьих и два поражения.
- ЦСКА: три ничьих и поражение.
В пятом туре ЛЧ «Зенит» сыграет в гостях с «Брюгге», «Краснодар» примет «Ренн», а ЦСКА встретится дома с «Вольфсбергом» в рамках пятого тура ЛЕ.
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