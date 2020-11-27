«Барселона» договорилась с игроками о снижении зарплат и сэкономит 122 млн евро

«Барселона» на официальном сайте опубликовала соглашение, по которому игроки и тренеры согласились на снижение зарплаты в период пандемии коронавируса.

Отмечается, что клуб достиг принципиальной договоренности с ними.

Этот шаг позволит клубу сэкономить 122 млн евро в этом сезоне.

Также игрокам будут отсрочены выплаты бонусов за сезон на общую сумму около 50 миллионов евро.

Сумма будет выплачена в течение трех лет.