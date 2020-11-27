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#Биатлон #коронавирус

Зрители не будут допущены на первые два этапа Кубка мира по биатлону

2 часа назад

Международный союз биатлонистов (IBU) подтвердил это решение. Оно принято совместно с ассоциацией биатлона Финляндии и организаторами этапов в Контиолахти.

Причина – пандемия коронавируса.

  • Оба этапа пройдут в Контиолахти.
  • Первый состоится 28-29 ноября (индивидуальная гонка, спринт).
  • Второй – 3-6 декабря (спринт, пасьют, эстафета).
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