Биатлон
коронавирус
Зрители не будут допущены на первые два этапа Кубка мира по биатлону
2 часа назад
Международный союз биатлонистов (IBU) подтвердил это решение. Оно принято совместно с ассоциацией биатлона Финляндии и организаторами этапов в Контиолахти.
Причина – пандемия коронавируса.
- Оба этапа пройдут в Контиолахти.
- Первый состоится 28-29 ноября (индивидуальная гонка, спринт).
- Второй – 3-6 декабря (спринт, пасьют, эстафета).
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