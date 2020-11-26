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#Лига чемпионов #Футбол #Локомотив #Атлетико

«Локомотив» сыграл вничью с «Атлетико» в Лиге чемпионов

час назад

«Локомотив» и «Атлетико» играли в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч завершился со счетом 0:0.

Матч завершен
Атлетико
Мадрид
0:0
Матч завершен
Локомотив
Москва
  • В середине второго тайма за «Атлетико» забил Коке, но его гол отменен из-за офсайда.
  • «Зенит» и «Краснодар» проиграли свои матчи. «Локомотив» – единственный клуб из России, который набрал очки в ЛЧ на этой неделе.
  • «Локомотив» по-прежнему отстает от «Атлетико» на два очка. Они соперничают за второе место в группе.
  • «Локомотив» никогда в истории не выигрывал у «Атлетико». Теперь статистика такая: четыре поражения и три ничьи.
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