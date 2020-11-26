Лига чемпионов
Футбол
Атлетико
Локомотив
«Локомотив» сыграл вничью с «Атлетико» в Лиге чемпионов
час назад
«Локомотив» и «Атлетико» играли в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч завершился со счетом 0:0.
- В середине второго тайма за «Атлетико» забил Коке, но его гол отменен из-за офсайда.
- «Зенит» и «Краснодар» проиграли свои матчи. «Локомотив» – единственный клуб из России, который набрал очки в ЛЧ на этой неделе.
- «Локомотив» по-прежнему отстает от «Атлетико» на два очка. Они соперничают за второе место в группе.
- «Локомотив» никогда в истории не выигрывал у «Атлетико». Теперь статистика такая: четыре поражения и три ничьи.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые