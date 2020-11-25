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14 матчей русских клубов в группах ЛЧ и ЛЕ: 0 побед
18 минут назад
Завершен первый игровой день в четвертом туре Лиги чемпионов. «Краснодар» проиграл «Севилье», «Зенит» – «Лацио». Оба русских клуба потеряли шансы выйти в плей-офф Лиги чемпионов.
В предыдущих 12 матчах на групповом этапе российские команды не выиграли ни разу. В Лиге чемпионов «Зенит», «Краснодар» и «Локомотив» на троих сыграли четыре раза вничью, у ЦСКА – две ничьих в Лиге Европы. Остальные шесть матчей были проиграны.
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