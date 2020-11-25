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#Лига чемпионов #Футбол #Краснодар #Зенит #ЦСКА #Лига Европы #Локомотив

14 матчей русских клубов в группах ЛЧ и ЛЕ: 0 побед

18 минут назад

Завершен первый игровой день в четвертом туре Лиги чемпионов. «Краснодар» проиграл «Севилье», «Зенит»«Лацио». Оба русских клуба потеряли шансы выйти в плей-офф Лиги чемпионов.

Матч завершен
Лацио
Рим
Иммобиле 3
Пароло 22
Иммобиле 55
3:1
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Дзюба 25
Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Вандерсон 56
1:2
Матч завершен
Севилья
Севилья
Ракитич 4
Эль-Хаддади 90

В предыдущих 12 матчах на групповом этапе российские команды не выиграли ни разу. В Лиге чемпионов «Зенит», «Краснодар» и «Локомотив» на троих сыграли четыре раза вничью, у ЦСКА – две ничьих в Лиге Европы. Остальные шесть матчей были проиграны.

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