14 матчей русских клубов в группах ЛЧ и ЛЕ: 0 побед

В предыдущих 12 матчах на групповом этапе российские команды не выиграли ни разу. В Лиге чемпионов «Зенит», «Краснодар» и «Локомотив» на троих сыграли четыре раза вничью, у ЦСКА – две ничьих в Лиге Европы. Остальные шесть матчей были проиграны.