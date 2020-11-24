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«Краснодар» потерял шансы на плей-офф ЛЧ и будет бороться за выход в Лигу Европы
вчера, 22:52
«Краснодар» проиграл 1:2 «Севилье» матч четвертого тура Лиги чемпионов.
Теперь таблица в группе выглядит так:
Шансы «Краснодара» на плей-офф Лиги чемпионов: не осталось даже математических.
Шансы «Краснодара» на плей-офф Лиги Европы: повыше, чем у «Ренна» за счет домашнего против него матча.
Задача «Краснодара» – провести оставшиеся игры не хуже французов.
- В случае ничьей 0:0 с ними у «Краснодара» будет преимущество по личным встречам.
- При 1:1 – при равенстве очков будет считаться разница мячей.
- При 2:2 и более результативной ничьей выше будет «Ренн».
- Победа над «Ренном» досрочно обеспечит Лигу Европы.
Оставшиеся матчи «Краснодара»: дома с «Ренном», в гостях с «Челси».
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