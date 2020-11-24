«Краснодар» потерял шансы на плей-офф ЛЧ и будет бороться за выход в Лигу Европы

Шансы «Краснодара» на плей-офф Лиги чемпионов: не осталось даже математических.

Шансы «Краснодара» на плей-офф Лиги Европы: повыше, чем у «Ренна» за счет домашнего против него матча.

Задача «Краснодара» – провести оставшиеся игры не хуже французов.

В случае ничьей 0:0 с ними у «Краснодара» будет преимущество по личным встречам.

При 1:1 – при равенстве очков будет считаться разница мячей.

При 2:2 и более результативной ничьей выше будет «Ренн».

Победа над «Ренном» досрочно обеспечит Лигу Европы.

Оставшиеся матчи «Краснодара»: дома с «Ренном», в гостях с «Челси».