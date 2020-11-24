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#Лига чемпионов #Футбол #Краснодар #Севилья

«Краснодар» потерял шансы на плей-офф ЛЧ и будет бороться за выход в Лигу Европы

вчера, 22:52

«Краснодар» проиграл 1:2 «Севилье» матч четвертого тура Лиги чемпионов.

Теперь таблица в группе выглядит так:

Шансы «Краснодара» на плей-офф Лиги чемпионов: не осталось даже математических. 

Шансы «Краснодара» на плей-офф Лиги Европы: повыше, чем у «Ренна» за счет домашнего против него матча. 

Задача «Краснодара» – провести оставшиеся игры не хуже французов. 

  • В случае ничьей 0:0 с ними у «Краснодара» будет преимущество по личным встречам.
  • При 1:1 – при равенстве очков будет считаться разница мячей.
  • При 2:2 и более результативной ничьей выше будет «Ренн».
  • Победа над «Ренном» досрочно обеспечит Лигу Европы.

Оставшиеся матчи «Краснодара»: дома с «Ренном», в гостях с «Челси».

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