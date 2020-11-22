Мхитарян показал лучший старт сезона за карьеру в топ-лигах

Пять голов Мхитарян уместил в два матча с «Дженоа» и «Пармой». Обе игры «Рома» выиграла. В таблице Серии А она поднялась на третье место.

Мхитарян играет за «Рому» с сентября 2019 года. Сначала был там по аренде, а в сентябре 2020-го окончательно перешел в клуб свободным агентом. Сейчас Transfermarkt оценивает Мхитаряна в 20 миллионов евро.