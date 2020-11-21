Футбол
ФИФА проведет церемонию The Best в онлайн-формате. Она состоится 17 декабря
21 ноября, 10:42
Церемония вручения наград The Best пройдет 17 декабря. Перед этим будет голосование, которое продлится с 25 ноября по 9 декабря.
Голосуют капитаны, тренеры сборных, фанаты и журналисты.
Вот все награды – каждая из них вручается от ФИФА:
- Лучший женский игрок
- Лучший игрок среди мужчин
- Лучший женский тренер
- Лучший мужской тренер
- Лучший вратарь среди женщин
- Лучший вратарь среди мужчин
- Символическая сборная у женщин
- Символическая сборная у мужчин
- Премия за честную игру
- Премия Пушкаша
- Премия болельщика
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые