ФИФА проведет церемонию The Best в онлайн-формате. Она состоится 17 декабря

Церемония вручения наград The Best пройдет 17 декабря. Перед этим будет голосование, которое продлится с 25 ноября по 9 декабря.

Голосуют капитаны, тренеры сборных, фанаты и журналисты.

Вот все награды – каждая из них вручается от ФИФА: