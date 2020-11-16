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Футбол
Победа России над Сербией выведет ее в дивизион А Лиги наций
16 ноября, 10:51
В группе Лиги наций, где выступает сборная России, осталось провести последний тур.
Положение следующее:
Оставшиеся матчи: Сербия – Россия, Венгрия – Турция.
Что нужно России: выиграть у Сербии, тогда можно не зависеть от параллельного матча.
Еще один вариант: при ничьих в обоих матчах первой также останется Россия.
Первое место дает повышение в классе и группу с топ-командами в зоне А.
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