Турция
Лига наций
Футбол
Россия
Турция впервые в истории обыграла Россию
15 ноября, 21:52
Матч Лиги наций закончился со счетом 3:2. И проходил так:
До этого Турция и Россия провели семь матчей. Первая игра прошла в 1994 году.
С того момента – четыре поражения и три ничьих со статистикой голов 3:8. Команды встречались либо в товарищеских матчах, либо в матчах Лиги наций:
⚪️ 1:1
❌ 0:2
❌ 1:2
⚪️ 1:1
⚪️ 0:0
❌ 0:1
❌ 0:1
После победы над Россией сборная Турции набрала шесть очков и поднялась на третье место в группе.
В октябре Турция и Россия сыграли вничью – 1:1. Это был их последний матч друг с другом.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые