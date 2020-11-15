Франция досрочно вышла в финальный турнир Лиги наций

Сборная Франции с минимальным счетом обыграла Португалию. Единственный гол забил Н'Голо Канте. В его карьере это второй гол в составе сборной.

Теперь Франция обеспечила себе первое место в группе Лиги наций. Она опережает Португалию на три очка и имеет преимущество по личным встречам.

Финальный турнир Лиги наций пройдет осенью 2021 года. Сначала состоятся полуфиналы, потом – финал и матч за третье место.

Португалия выиграла турнир в 2019 году.