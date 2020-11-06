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#Португалия #Спортинг Лиссабон #Футбол #Бенфика #Лига наций
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Впервые за 50 лет в сборную Португалии не вызваны игроки «Бенфики» и «Спортинга»

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Сборная Португалии сыграет в ноябре товарищеский матч с Андоррой и две игры Лиги наций – с Францией и Хорватией.

Состав уже объявлен.

  • Игроков из двух главных лиссабонских клубов там нет – такого не было 50 лет.
  • Вообще, из чемпионата Португалии вызваны лишь два игрока – Сержиу Оливейра из «Порту» и Паулинью из «Браги».
  • Базовым клубом сборной остается «Вулверхэмптон» – сразу пять человек оттуда будут играть за Португалию в ноябре. Это Руй Патрисиу, Нелсон Семеду, Рубен Невеш, Жоау Моутинью и Педру Нету.
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