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Инстаграм удалил аккаунт девушки, которая выбежала на поле во время финала ЛЧ
02 июня 2019, 17:56
Вчера модель Кинси Волански выбежала на поле во время финала ЛЧ. Для тех, кто пропустил все на свете, это выглядело так:
Благодаря этому забегу количество подписчиков в инстаграме Волански за одну ночь увеличилось с 316 тысяч до 2,5 миллионов. А сегодня утром Кинси выступила с заявлением, что ее аккаунт взломали, и сам сервис удалил его.
Волански встречается с пранкером Виталием Здоровецким. Сегодня, кстати, на некоторое время заблокировали и аккаунт Здоровецкого. Но сейчас он работает в нормальном режиме.
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