Резиуан Мирзов
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#Резиуан Мирзов #Футбол #Химки

Мирзов выложил фото с отпечатком ботинка на лице президента Франции и подписью «Воистину Аллах скор в расчете...»

02 ноября, 17:35

Принадлежащий «Спартаку» полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов опубликовал коллаж в инстаграме с изображением отпечатком ботинка на лице Эммануэля Макрона.

«Чемпионат»

Ранее такое же фото выложил в инстаграме Хабиб Нурмагомедов – оно собрало почти 250 тысяч комментариев и более трех миллионов лайков.

Макрон ранее после убийств учителя в городе Конфлан-Сент-Онорин и трех человек в Ницце заявил, что теракты организованы исламистами.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Много шума вокруг Хабиба
Хабиб назвал президента Франции тварью. Это часть большого острого спора вокруг ислама, который уже везде
Кто поддержал Хабиба в посте с оскорблением Макрона
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