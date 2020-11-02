Мирзов выложил фото с отпечатком ботинка на лице президента Франции и подписью «Воистину Аллах скор в расчете...»

Ранее такое же фото выложил в инстаграме Хабиб Нурмагомедов – оно собрало почти 250 тысяч комментариев и более трех миллионов лайков.

Макрон ранее после убийств учителя в городе Конфлан-Сент-Онорин и трех человек в Ницце заявил, что теракты организованы исламистами.