Резиуан Мирзов
Футбол
Химки
Мирзов выложил фото с отпечатком ботинка на лице президента Франции и подписью «Воистину Аллах скор в расчете...»
02 ноября, 17:35
Принадлежащий «Спартаку» полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов опубликовал коллаж в инстаграме с изображением отпечатком ботинка на лице Эммануэля Макрона.
Ранее такое же фото выложил в инстаграме Хабиб Нурмагомедов – оно собрало почти 250 тысяч комментариев и более трех миллионов лайков.
Макрон ранее после убийств учителя в городе Конфлан-Сент-Онорин и трех человек в Ницце заявил, что теракты организованы исламистами.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые