Сассуоло
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«Сассуоло» – второй в таблице и лидер по голам в Серии А

0

«Сассуоло» в шестом туре Серии А на выезде обыграл «Наполи» 2:0.

Матч завершен
Наполи
Неаполь
0:2
Матч завершен
Сассуоло
Сассуоло
Локателли 58'
Лопес 90'
  • «Сассуоло» идет на втором месте с 14 очками, отставая от лидирующего «Милана» на два.
  • «Сассуоло» пока не проигрывал в этом сезоне, но в соперниках из первой половины таблицы был только «Наполи».
  • Команда забила больше всех – 18 голов. В трех турах подряд она забивала по четыре («Специи», «Кротоне», «Болонье»), еще три – в ворота «Торино».
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А лидирует суперзвезда
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