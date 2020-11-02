Сассуоло
Серия А
Футбол
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«Сассуоло» – второй в таблице и лидер по голам в Серии А
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«Сассуоло» в шестом туре Серии А на выезде обыграл «Наполи» 2:0.
- «Сассуоло» идет на втором месте с 14 очками, отставая от лидирующего «Милана» на два.
- «Сассуоло» пока не проигрывал в этом сезоне, но в соперниках из первой половины таблицы был только «Наполи».
- Команда забила больше всех – 18 голов. В трех турах подряд она забивала по четыре («Специи», «Кротоне», «Болонье»), еще три – в ворота «Торино».
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