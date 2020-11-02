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#Тоттенхэм #АПЛ #Футбол #Гарет Бэйл
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Гол Бэйла через 200 секунд после замены вывел «Тоттенхэм» на второе место в АПЛ

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В последнем матче седьмого тура АПЛ «Тоттенхэм» выиграл у «Брайтона» 2:1.

Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Кейн 13'
Бэйл 73'
2:1
Матч завершен
Брайтон
Брайтон & Хов
Лампти 56'
  • Гарет Бэйл забил первый гол после возвращения в «Тоттенхэм». Он сделал это через 200 секунд после выхода на замену.
  • За «Тоттенхэм» Бэйл забил спустя семь лет и 166 дней.
  • У «Тоттенхэма» теперь 14 очков и второе место – двухочковое отставание от «Ливерпуля».

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