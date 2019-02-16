Клаудио Писарро
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#Клаудио Писарро #Вердер

Писарро забил в 40 лет. Это рекорд Бундеслиги

16 февраля 2019, 23:32

Гол Клаудио Писарро на шестой компенсированной минуте спас от поражения бременский «Вердер» – 1:1 на выезде с «Гертой». Перуанцу удалось это в возрасте 40 лет и 136 дней – никто старше в Бундеслиге никогда не забивал.  

Кстати, рекорд принадлежал другому игроку «Вердера» – Мирко Вотаве. Разница между возрастами – всего 15 дней.  

Интересно, что свой первый гол Писарро забил аж в 1996 году. Например, Лионелю Месси тогда было девять лет, Неймару – три, а Килиан Мбаппе еще даже не родился.  

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