Писарро забил в 40 лет. Это рекорд Бундеслиги

Гол Клаудио Писарро на шестой компенсированной минуте спас от поражения бременский «Вердер» – 1:1 на выезде с «Гертой». Перуанцу удалось это в возрасте 40 лет и 136 дней – никто старше в Бундеслиге никогда не забивал.



Кстати, рекорд принадлежал другому игроку «Вердера» – Мирко Вотаве. Разница между возрастами – всего 15 дней.



Интересно, что свой первый гол Писарро забил аж в 1996 году. Например, Лионелю Месси тогда было девять лет, Неймару – три, а Килиан Мбаппе еще даже не родился.