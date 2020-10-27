«Бавария» выиграла 13 подряд матчей в ЛЧ. Серия – с начала прошлого сезона

Победа «Баварии» над «Локомотивом» 2:1 в матче второго тура Лиги чемпионов стала для нее 13-й подряд.

«Бавария» выиграла шесть матчей группового этапа и пять – в плей-офф в прошлом сезоне. Соперники – «Црвена Звезда», «Тоттенхэм», «Олимпиакос», «Челси» (по два раза), «Барселона», «Лион» и «ПСЖ».

В этом – победила «Атлетико» и «Локомотив» в группе.