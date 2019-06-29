«Валенсия» подписала Черышева. Уже в третий раз, но впервые – на постоянном контракте

Денису Черышеву 28 лет, но за свою карьеру он уже в третий раз стал игроком «Валенсии». Оба его периода в этом клубе связаны с травмами:

2016 год: Черышев приехал в «Валенсию» в феврале на полсезона из «Реала», но уже в марте получил травму и выбыл на два месяца. За полгода он сыграл 7 матчей и забил 3 мяча. 2018-19 год: Черышев в «Валенсии» в аренде уже из «Вильярреала», но на этот раз на целый год. За сезон получил две травмы: с октября по декабрь (пропустил 9 матчей) и с апреля по июль.

Несмотря на повреждение, последний сезон стал для Черышева одним из самых успешных за все время в Испании.