Денис Черышев
Ла Лига
Валенсия
«Валенсия» подписала Черышева. Уже в третий раз, но впервые – на постоянном контракте
29 июня 2019, 12:29
Денису Черышеву 28 лет, но за свою карьеру он уже в третий раз стал игроком «Валенсии». Оба его периода в этом клубе связаны с травмами:
- 2016 год: Черышев приехал в «Валенсию» в феврале на полсезона из «Реала», но уже в марте получил травму и выбыл на два месяца. За полгода он сыграл 7 матчей и забил 3 мяча.
- 2018-19 год: Черышев в «Валенсии» в аренде уже из «Вильярреала», но на этот раз на целый год. За сезон получил две травмы: с октября по декабрь (пропустил 9 матчей) и с апреля по июль.
Несмотря на повреждение, последний сезон стал для Черышева одним из самых успешных за все время в Испании.
- Сыграл 27 матчей или 1709 минут в чемпионате. Оба показателя – рекордные для Черышева, так много он никогда не играл.
- Забил два гола и сделал два ассиста в Ла Лиге. На первый взгляд, не очень много, но лучше сумма у него была только один раз: в 2014-15 за «Вильярреал» (4+7).
- Круто проявил себя в Лиге Европы. Хоть Черышев вышел в основе только два раза (и еще два – на замену), он забил один гол и сделал два ассиста.
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