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Где смотреть матч Россия − Венгрия

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Матч России и Венгрии в Лиге Наций начнется в 21:45 по московскому времени.

На этот раз Первый канал не транслирует матч сборной, поэтому из бесплатных общедоступных вариантов есть только «Матч ТВ»: трансляция будет и по ТВ, и на официальном сайте канала. Предматчевый эфир «Матч ТВ» стартует в 21:00.

  • Месяц назад Россия и Венгрия уже играли: тогда со счетом 2:3 выиграла Россия (голы Миранчука, Оздоева и Фернандеса).
  • Россия после первого круга лидирует в группе B3 с семью очками. Венгрия на втором месте с шестью очками.
  • Матч пройдет на «ВТБ Арене».

 

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