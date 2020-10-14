Где смотреть матч Россия − Венгрия

Матч России и Венгрии в Лиге Наций начнется в 21:45 по московскому времени.

На этот раз Первый канал не транслирует матч сборной, поэтому из бесплатных общедоступных вариантов есть только «Матч ТВ»: трансляция будет и по ТВ, и на официальном сайте канала. Предматчевый эфир «Матч ТВ» стартует в 21:00.