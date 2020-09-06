Фати – самый молодой автор гола в истории сборной Испании

Ансу Фати забил гол в матче Лиги наций между Испанией и Украиной. Это его первый гол в составе сборной Испании.

Возраст Ансу Фати на момент гола – 17 лет и 311 дней. Никто в более молодом возрасте не забивал за сборную Испании в международных матчах.

Фати установил еще одно достижение одним выходом в стартовом составе. Такие молодые футболисты еще не играли в старте в Лиге наций среди игроков всех сборных.

На клубном уровне Ансу Фати представляет «Барселону». Transfermarkt оценивает его в 50 миллионов евро.