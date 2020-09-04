Ансу Фати
Футбол
Германия
Лига наций
Испания
Поделиться:
Фати – самый молодой игрок сборной Испании с 1936 года
0
Он дебютировал в матче с Германией в возрасте 17 лет и 308 дней. Фати вошел в топ-3 самых молодых игроков-дебютантов сборной Испании за все время:
1. Педро Регейро – дебютировал за Испанию в возрасте 17 лет и 161 дня в 1927 году.
2. Анхель Субьета – сыграл первый матч за сборную Испании в возрасте 17 лет и 282 дней в 1936 году.
3. Ансу Фати.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые