Деян Ловрен
РПЛ
Зенит
Ливерпуль
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#Деян Ловрен #РПЛ #Ливерпуль #Зенит

Ловрен перешел из «Ливерпуля» в «Зенит»

27 июля 2020, 15:07
  • Его контракт с «Зенитом» рассчитан на три года.
  • Ловрен – победитель Лиги чемпионов, АПЛ и финалист ЧМ-2018.
  • Он играл за «Ливерпуль» с 2014 года: 185 матчей, 8 голов, 5 ассистов.
  • По информации Transfermarkt, сумма трансфера – 12 миллионов евро.
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Комментарии (2)
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e.genius
27 июля 2020, 15:20

Бомба! 💣

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Сэйв Этериджа
27 июля 2020, 15:40

Казалось бы, большая сумма, но в рейтинге самых дорогих покупок РПЛ этот трансфер только на 36-м месте! 💥 (но тут важно уточнить, что такую же сумму заплатили за 10-х других игроков, поэтому можно сказать, что трансфер Ловрена на 26-й позиции)

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