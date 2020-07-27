Деян Ловрен
РПЛ
Зенит
Ливерпуль
Ловрен перешел из «Ливерпуля» в «Зенит»
27 июля 2020, 15:07
- Его контракт с «Зенитом» рассчитан на три года.
- Ловрен – победитель Лиги чемпионов, АПЛ и финалист ЧМ-2018.
- Он играл за «Ливерпуль» с 2014 года: 185 матчей, 8 голов, 5 ассистов.
- По информации Transfermarkt, сумма трансфера – 12 миллионов евро.
Комментарии (2)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
27 июля 2020, 15:20
0
Бомба! 💣
ответить
27 июля 2020, 15:40
0
Казалось бы, большая сумма, но в рейтинге самых дорогих покупок РПЛ этот трансфер только на 36-м месте! 💥 (но тут важно уточнить, что такую же сумму заплатили за 10-х других игроков, поэтому можно сказать, что трансфер Ловрена на 26-й позиции)
ответить