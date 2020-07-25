Милан
Серия А
Футбол
Поделиться:
Комментарии:
0
#Милан #Футбол #Серия А

«Милан» летом: 10 матчей без поражений, 24 очка. Круче рестарт только у «Аталанты»

25 июля 2020, 01:35

«Милан» сыграл вничью с «Аталантой» – 1:1. В первом круге он проиграл ей 0:5.

В десяти турах после рестарта Серии А «Милан» выиграл семь раз, три матча свел вничью. Разница мячей – 28:11. Набрал 24 очка за это время.

«Аталанта» набрала 27, но и сыграла на матч больше. Остальные клубы лиги – 19 очков и меньше.

В таблице Серии А «Милан» идет шестым.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Вот как было в первом круге. Ужас!
Что ж за кошмарный год у «Милана». Три тренера, бан УЕФА и еще 0:5 в конце
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Милан
#Футбол
#Серия А