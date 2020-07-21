Криштиану Роналду
Серия А
Футбол
Ювентус
Роналду – первый игрок в истории, забивший 50+ голов в АПЛ, Примере и Серии А
21 июля 2020, 00:13
Криштиану Роналду оформил дубль в игре «Ювентус» – «Лацио», забив 50-й и 51-й гол в Серии А за два сезона.
В АПЛ у него 84 года, а в Примере – 311.
Комментарии (1)
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21 июля 2020, 16:41
0
Лучший.
Пока кто-то в Каталонии не пытается даже выйти из зоны комфорта, другие в каждом новом чемпионате показывают свой уровень.
Был бы номер, если бы Рон на закате карьеры поехал в Аргентину и стал там лучшим бомбариром чемпионата.
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