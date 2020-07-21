Криштиану Роналду
Серия А
Футбол
Ювентус
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#Криштиану Роналду #Футбол #Серия А #Ювентус

Роналду – первый игрок в истории, забивший 50+ голов в АПЛ, Примере и Серии А

21 июля 2020, 00:13

Криштиану Роналду оформил дубль в игре «Ювентус» – «Лацио», забив 50-й и 51-й гол в Серии А за два сезона.

В АПЛ у него 84 года, а в Примере – 311.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
В чем еще он велик
Роналду верит, что скорость и траектория полета мяча изменяются, если бить по ниппелю. Мы разобрали это с физиками
Удары головой – суперсила Роналду. Прыгает выше баскетболистов и за тренировку поднимает вес с 16 автомобилей
Комментарии (1)
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НИККО
21 июля 2020, 16:41

Лучший.

Пока кто-то в Каталонии не пытается даже выйти из зоны комфорта, другие в каждом новом чемпионате показывают свой уровень.

Был бы номер, если бы Рон на закате карьеры поехал в Аргентину и стал там лучшим бомбариром чемпионата.

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