«Зенит» вышел в финал Кубка России

Результат полуфинала между «Зенитом» и «Спартаком» – 2:1. Авторы голов: Дзюба, Соболев, Кузяев.

В финале «Зенит» сыграет с «Химками». Игра пройдет 25 июля.

«Зенит» и «Химки» встречались семь раз за всю историю. Шесть побед у «Зенита», в одном матче была ничья.