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#Зенит #Футбол #Спартак #Кубок России

«Зенит» вышел в финал Кубка России

19 июля 2020, 20:26

Результат полуфинала между «Зенитом» и «Спартаком» – 2:1. Авторы голов: Дзюба, Соболев, Кузяев. 

В финале «Зенит» сыграет с «Химками». Игра пройдет 25 июля.

«Зенит» и «Химки» встречались семь раз за всю историю. Шесть побед у «Зенита», в одном матче была ничья.

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Комментарии (1)
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НИККО
19 июля 2020, 21:46

Хочется, чтобы судьи начали объяснять логику ВАРа, иначе смотреть невозможно. Нет вопросов к тому, какие решения принимал ВАР в матче сегодня, но не ясно, почему не было никаких сигналов главному судье, когда была красная у Оздоева или фол еще в первом тайме на Соболеве. Ок, если это не фол и не красная, то пусть хотя бы нам кто-нибудь объяснит, как такие ситуации нужно анализировать.

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