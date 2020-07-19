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«Зенит» вышел в финал Кубка России
19 июля 2020, 20:26
Результат полуфинала между «Зенитом» и «Спартаком» – 2:1. Авторы голов: Дзюба, Соболев, Кузяев.
В финале «Зенит» сыграет с «Химками». Игра пройдет 25 июля.
«Зенит» и «Химки» встречались семь раз за всю историю. Шесть побед у «Зенита», в одном матче была ничья.
Комментарии (1)
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19 июля 2020, 21:46
0
Хочется, чтобы судьи начали объяснять логику ВАРа, иначе смотреть невозможно. Нет вопросов к тому, какие решения принимал ВАР в матче сегодня, но не ясно, почему не было никаких сигналов главному судье, когда была красная у Оздоева или фол еще в первом тайме на Соболеве. Ок, если это не фол и не красная, то пусть хотя бы нам кто-нибудь объяснит, как такие ситуации нужно анализировать.
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