В новом сезоне чемпионата Болгарии ЦСКА София сыграет против ЦСКА София

В Болгарии опубликовали календарь на новый сезон. В первом туре сыграют команды из Софии с одинаковым названием – ЦСКА.

Первый ЦСКА – известный болгарский клуб, выигравший 31 раз чемпионат страны.

Второй ЦСКА в 2016 году создали фанаты, болевшие ранее за первую команду. Официально клуб называется «ЦСКА 1948», в прошлом сезоне он выиграл вторую лигу.