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«Вильярреал» вывел «Севилью» в Лигу чемпионов, проиграв «Реалу Сосьедад»
13 июля, 22:43
В 36-м туре Примеры «Вильярреал» проиграл «Реалу Сосьедад» 1:2.
После этого в Испании окончательно сформировалась четверка участников ЛЧ-2020/21: «Барселона», «Реал», «Атлетико» и «Севилья».
Претендовавший на ЛЧ «Вильярреал» поборется за место в Лиге Европы.
«Севилья» порадовалась своему выходу в ЛЧ в твиттере:
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