Манчестер Сити
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#Манчестер Сити #Лига чемпионов

CAS отменил отстранение «Манчестер Сити» от еврокубков, клуб сыграет в ЛЧ

13 июля 2020, 13:07

Спортивный арбитражный суд принял апелляцию «Манчестер Сити», двухлетняя дисквалификация клуба в еврокубках полностью отменена.

«Сити» заплатит 10 миллионов евро в виде штрафа (раньше было 30).

  • УЕФА обвинял «Сити» в завышении спонсорских доходов с 2012 по 2016 годы.
  • Клуб исключили из еврокубков на два года, начиная с сезона-2020/21.
  • «Манчестер Сити» отрицал все обвинения и обратился в CAS.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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«Ман Сити» ловко выиграл апелляцию и отменил бан от УЕФА. Везде хештег #RIPFFP
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