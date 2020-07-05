РПЛ
Футбол
коронавирус
Рубин
Оренбург
Поделиться:
Комментарии:
0
#РПЛ #Футбол #коронавирус #Оренбург #Рубин

«Оренбург» заявит на игру с «Рубином» 16 игроков. Неделю назад это было бы нарушением регламента

05 июля 2020, 14:33

«Оренбургу» помогли изменения в регламенте от 29 июня. РФС вычеркнул пункт о готовности команды к матчу, если у нее есть 16 игроков и два вратаря. Теперь не нужно обязательно набирать именно такое количество.

Главный тренер «Оренбурга» Константин Парамонов рассказал о заявке на «Рубин»: «На матче в заявке будет 16 футболистов, остальные – персонал. С нами полетят спортивный и генеральный директора. Из молодежки будет всего один человек. Остальные 15 футболистов либо играли за основной состав, либо привлекались к тренировкам».

UPD. В итоге клуб вообще заявил только 15 человек.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Как «Оренбург» вообще получил одобрение Роспотребнадзора
«Оренбург» не закончил карантин и рассказывает о новых заболевших, но летит на игру с «Рубином»
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#РПЛ
#Футбол
#коронавирус
#Оренбург
#Рубин