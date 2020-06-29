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Альберт Селадес
«Валенсия» уволила Селадеса – это вторая отставка в клубе за сезон
29 июня 2020, 22:16
В твиттере – эмблема клуба и ссылка на официальное заявление:
• В прошлом сентябре «Валенсия» уволила Марселино, при котором клуб набрал четыре очка в трех матчах, а сезоном ранее занял четвертое место в Примере.
• Сейчас «Валенсия» идет восьмой, до лигочемпионской четверки – восемь очков.
• Из Лиги чемпионов «Валенсия» при Селадесе вылетела на стадии 1/8 финала от «Аталанты», пропустив восемь голов (1:4, 3:4).
• Пять матчей «Валенсии» после возобновления сезона – три поражения, победа, ничья.
• Процент побед у Селадеса – всего 37,9%, 11 выигранных матчей из 29.
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