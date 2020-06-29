В «Оренбурге» десять человек на карантине

В РПЛ рассказали о ситуации с коронавирусом в клубе:

«В «Оренбурге» десять членов команды находятся на карантине, за ними установлено динамическое наблюдение. Остальные представители клуба сдают регулярные тесты, которые показывают отрицательные результаты.

Команда ждет предписания Роспотребнадзора, на основании которого будет принято решение о допуске к участию в матче против «Урала».