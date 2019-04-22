Черышев больше не сыграет в этом сезоне

У российского полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева диагностировали травму связок правого колена с переломом верхней части большеберцовой кости.

Он получил травму в матче против «Бетиса». Там Черышева заменили уже на 34-й минуте.

«Валенсия» продолжает выступление во всех турнирах. Команда вышла в полуфинал Лиги Европы и дошла до финала Кубка Испании. В Примере «Валенсия» идет пятой.

Пока неизвестны перспективы Черышева по участию в играх сборной. 8 июня российская команда сыграет с Сан-Марино. Еще через три дня будет матч с Кипром. Восстановиться к этим матчам тоже проблематично.