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Клубы РПЛ проголосовали за изменения в регламенте

26 июня 2020, 17:33

Сегодня представители клубов и медицинских штабов провели собрание, на котором внесли три правки в регламент РПЛ:

  1. Исключили минимальную численность заявки для команд (раньше было 16 полевых и 2 вратаря), чтобы клубы могли проводить матчи при меньшем количестве готовых игроков.
  2. За повторную неявку на матч команду не станут дисквалифицировать из РПЛ.
  3. Переносить матч теперь можно только при договоренности обеих команд и утверждении РПЛ.
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