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#Ростов #РПЛ #Сочи

«Ростов» заступился за «Сочи» и обвинил РПЛ: «Лига самоустранилась, столкнув лбами два клуба»

22 июня 2020, 18:47

Официальное заявление клуба:

«Решение по матчу должна была принять РПЛ: либо перенести, либо отказать нашему клубу в переносе. Вместо этого лига самоустранилась, столкнув лбами два клуба и подставив «Сочи» под шквал критики. 

У нас нет претензий к «Сочи». Мы убеждены, что в вопросе проведения игр и утверждения календаря нет места договоренностям клубов – подобные организационные решения находятся в сфере компетенции руководства РПЛ».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Подробно о ситуации:
Чиновники объяснили, почему два матча с коронавирусом решились по-разному – но мы разобрали их слова и не увидели логику
Так почему матч «Динамо» перенесен, а «Ростова» – нет?
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