«Ростов» заступился за «Сочи» и обвинил РПЛ: «Лига самоустранилась, столкнув лбами два клуба»

Официальное заявление клуба:

«Решение по матчу должна была принять РПЛ: либо перенести, либо отказать нашему клубу в переносе. Вместо этого лига самоустранилась, столкнув лбами два клуба и подставив «Сочи» под шквал критики.

У нас нет претензий к «Сочи». Мы убеждены, что в вопросе проведения игр и утверждения календаря нет места договоренностям клубов – подобные организационные решения находятся в сфере компетенции руководства РПЛ».