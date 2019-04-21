Суперматч для Дзюбы: юбилейные голы и конец ужасной серии

«Зенит» обыграл в гостях «Краснодар» со счетом 3:2 и практически убил чемпионскую гонку. Главным героем стал Артем Дзюба, который навсегда запомнит этот матч. И по значимости, и по достижениям.

• На его счету дубль, в том числе и победный гол , который фанаты наверняка окрестят золотым, ведь именно он стал решающим в борьбе за чемпионство. Теперь «Зенит» на восемь очков впереди ближайшего конкурента, а до конца осталось всего шесть туров.

• Дзюба не забивал за «Зенит» аж с октября прошлого года – последним был мяч в ворота «Бордо», а в РПЛ форвард отличился как раз в прошлой игре с «Краснодаром». Итого 16 матчей и более 1300 минут без голов . «Он забьет голы, когда это будет нужнее всего», – в марте сказал Сергей Семак. Так и вышло.

• Первый гол в матче с «Краснодаром» стал для Дзюбы 50-м за «Зенит» . Затем был забит и 51-й. В РПЛ у Дзюбы за «Зенит» 36 голов, это пока седьмое место в истории клуба. До лидера – Кержакова – далековато, у него 120 мячей.