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«Ростов» и «Сочи» договорились о проведении матча. За ростовчан сыграют футболисты молодежки
19 июня 2020, 11:58
Игра, как и планировалось, пройдет сегодня и начнется в 20:00 мск.
До этого «Сочи» отказывался переносить матч, несмотря на вспышку коронавируса в «Ростове».
- «Ростов» отправит на игру футболистов молодежного состава.
- Командой будет руководить не Карпин, а тренер молодежного состава Заур Тедеев.
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