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«Сочи» отказался перенести матч с «Ростовом» из-за карантина. В декабре «Сочи» сам просил перенос из-за ОРВИ
18 июня 2020, 18:44
В «Сочи» хотят играть с «Ростовом» 19 июня, несмотря на большое число заразившихся коронавирусом футболистов у соперника.
Вот их аргументы против переноса матча:
- В клубе не хотят переносить игру на другие даты из-за плотности календаря
- Предлагают «Ростову» дозаявить в состав игроков молодежки
- Указывают на регламент РПЛ, который будет нарушен в случае переноса
- Обещают соблюдать все требования Роспотребнадзора по обеспечению безопасности матча
В декабре 2019-го матч «Сочи» – «Оренбург» был перенесен, так как десять игроков сочинцев заболели ангиной.
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